CONTE “UN PIANO EUROPEO PER IL SUD”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto modo di condividere con la neopresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen i contenuti piu’ significativi dell’agenda riformatrice alla quale il nuovo governo sta lavorando, a partire proprio dall’avvio di un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno, che sara’ parte integrante del ‘patto con l’Europa’ che ho proposto ieri a Bruxelles. Voglio essere estremamente chiaro. Si tratta di una sfida decisiva”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga lettera al Quotidiano del Sud.

“La crescita dell’Italia, da Sud a Nord, e’ fra i punti piu’ qualificanti dell’azione del Governo, a partire dall’ineludibile principio dell’equita’ sociale e territoriale – spiega Conte -. Si tratta di una priorita’ che gli italiani avvertono da decenni, al pari di tematiche forse piu’ spesso evocate a livello mediatico, ma non per questo piu’ urgenti. Posso garantire che si tratta di un’evidenza avvertita anche dalle Istituzioni europee, come dimostrato, proprio pochi giorni fa, dalla Direzione generale per la Politica regionale e urbana della Commissione Ue, secondo la quale negli ultimi anni gli investimenti pubblici nel Sud-Italia sono diminuiti in maniera consistente”.

(ITALPRESS).

sat/red

12-Set-19 09:54

Fonte: Italpress