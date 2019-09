Strade al buio a Librino e San Giorgio

Abitanti chiedono interventi al Comune

CATANIA – Strade al buio nei quartieri Librino e San Giorgio di Catania. Ci sono casi in cui l’illuminazione pubblica manca da diversi mesi, vedi il viale Moncada.

In altri da 1 mese a questa parte come viale Nitta, viale San Teodoro, Stradale Giulio e Cardinale. Problemi si stanno verificando persino sull’asse attrezzato ed in viale Ciampi proprio di fronte all’ingresso del nuovo ospedale San Marco. Mancherebbero i soldi per sostituire i pezzi che servono per il funzionamento delle cabine e che sono andati in tilt. E quando queste sono state ripristinate da lì a poco hanno smesso di funzionare per atti di vandalismo probabilmente da parte degli spacciatori della zona che nelle tenebre riescono meglio a svolgere la loro attività illegale. Gli abitanti sono esasperati e chiedono al comune di intervenire. La mancanza di illuminazione mette a rischio i pedoni ma anche la sicurezza delle abitazioni.