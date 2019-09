Incidente mortale sulla Santa Croce-Scoglitti

Posted in Cronaca Sicilia onby

A perdere la vita un 35enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla sp 85 Santa Croce – Scoglitti al km 0,600. In pieno rettilineo una Opel corsa si stava accingendo ad entrare nell’officina meccanica di fronte al distributore dei carburanti, quando un’Audi A 6 proveniente dalla parte opposta ha preso in pieno la piccola autovettura guidata dal giovane 35enne Antonino Prinzivalle di Santa Croce Camerina morto sul colpo. Il corpo privo di vita è stato portato nella sala autoptica del cimitero di Santa Croce per i rilievi del caso.