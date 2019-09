BUON ESORDIO DELL’ITALVOLLEY AGLI EUROPEI, PORTOGALLO STESO 3-0

MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) – Buona la prima della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, impegnata a Montpellier negli Europei. La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, nel match di esordio della rassegna continentale, ha sconfitto il Portogallo per 3-0. Questi i parziali dell’incontro: 25-21 25-10 25-22.

Domani gli azzurri torneranno in campo per affrontare, alle 20.45 (con diretta su RaiTre), la Grecia.

La squadra italiana non ha avuto particolari problemi nel superare i lusitani, che si sono dimostrati tecnicamente inferiori agli azzurri. Zaytsev e compagni hanno disputato una buona gara, cominciando a oliare gli ingranaggi per quella che sara’ una manifestazione lunga e faticosa. Durante il match qualche passaggio a vuoto c’e’ stato, soprattutto nel terzo set, quando il Portogallo aveva impattato la situazione sul 20 pari, dopo esser stato in svantaggio: una cosa comunque normale in una gara dai ritmi non proprio serrati. Blengini ha schierato la diagonale Giannelli-Zaytsev, Antonov e Juantorena martelli, Piano e Anzani i centrali, con Colaci libero. Dall’altra parte della rete il Portogallo e’ sceso in campo con Tavares palleggiatore, Marco Ferreira opposto, Alexandre Ferreira e Martins schiacciatori, Nuno Texeira e Cveticanin centrali e Alvar libero.

