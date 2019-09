IMMIGRAZIONE: QUATTRO DISPERSI AL LARGO DI MARETTIMO, IN CORSO RICERCHE

MARETTIMO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sono in corso al largo dell’isola di Marettimo, nell’arcipelago delle Egadi, le ricerche di quattro migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati in mare da una piccola barca per tentare di raggiungere la terraferma. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Trapani, che ha tratto in salvo altri due tunisini che si trovano sulla stessa imbarcazione. Una quinta persona e’ stata trovata viva in mare e portata in ospedale, a Trapani.

I migranti, secondo una prima ricostruzione, si trovavano a bordo di una barca proveniente dalla Tunisia, che ha avuto un’avaria.

Cosi’ alcuni di loro si sono tuffati in mare, tentando di raggiungere l’isola aggrappati a bidoni vuoti.

Sul posto, a circa 15 miglia da Marettimo, stanno operando motovedette della Capitaneria e un elicottero.

(ITALPRESS).

vbo/r

13-Set-19 08:02

Fonte: Italpress