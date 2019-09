FEDERGINNASTICA IN LUTTO, E’ MORTO BRUNO GRANDI

Posted in Italpress onby

— Credit photo: Minkus/FIG —

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto nella notte, all’eta’ di 85 anni, Bruno Grandi, presidente onorario della Federginnastica. Nato a Forli’ il 9 maggio 1934, e’ stato per 23 anni, fino al 2000, presidente della FGI. Fra il 1998 e il 1999 e’ stato presidente reggente del CONI; poi e’ stato componente italiano del CIO dal 2000 al 2004. Dal 1996 al 2016 e’ stato anche presidente della Federazione mondiale di ginnastica. “Un dolore immenso per tutta la famiglia italiana e mondiale della ginnastica. Va ricordato come un grande amico e un grande uomo di sport… un personaggio unico”: questo il cordoglio del presidente della FGI, Gherardo Tecchi.

“Lo sport italiano e’ in lutto per la scomparsa di Bruno Grandi, raro esempio di competenza e umanita’ al servizio del movimento.

Il presidente del CONI, Giovanni Malago’, unendosi al cordoglio della famiglia ed esprimendo la vicinanza dello sport italiano, ha disposto le bandiere a mezza asta per onorare la memoria di un grande personaggio, che ha dato lustro al movimento con la sua mirabile attivita’ dirigenziale”, ha scritto il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A ruota, lo stesso Malago’ ha affermato: “Bruno e’ stato un maestro, un grande uomo di sport. Ci ha insegnato a difendere il Coni e l’ordinamento sportivo: l’ho sentito a fine agosto e mi ha incoraggiato ad andare avanti”.

(ITALPRESS).

pdm/red

13-Set-19 10:34

Fonte: Italpress