Polizia effettua controllo straordinario territorio VIDEO

In occasione riapertura scuole

CATANIA – Operazione straordinaria di controllo del territorio a largo raggio ieri a Catania e nel suo territorio da parte della Polizia che ha rivolto la sua attenzione alla riapertura delle scuole.

Nel mirino il micro spaccio di droga, la guida senza l’uso del casco e senza cinture, gli atti di violenza e di bullismo. Utilizzato anche un elicottero del IV Reparto Volo Palermo Boccadifalco e unità cinofile. Il bilancio è di 88 sanzioni per inosservanza del codice della strada, 17 per mancata copertura assicurativa 27 fermi amministrativi per guida senza casco e 1 per guida senza patente. 11 le carte di circolazione ritirate, 225 e 216, rispettivamente, le persone e i veicoli controllati.

