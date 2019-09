RINGO STARR TORNA CON IL NUOVO ALBUM “WHAT’S MY NAME”

ROMA (ITALPRESS) – Ringo Starr annuncia oggi il suo 20° album in studio, What’s My Name, che uscira’ per Universal Music il 25 ottobre 2019. What’s my name e’ l’ultimo di una serie di dischi che Starr ha prodotto nel suo studio, con un cast d’eccezione di musicisti e amici che suonano con lui. Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner e Kari Kimmel sono solo alcuni degli illustri partecipanti alle registrazioni.

Per l’artista, registrare nella sua casa di Beverly Hills (conosciuta con il nome di Roccabella West) e’ diventato un vero e proprio stile di vita. “Non ho piu’ voglia di stare in uno studio di registrazione ‘vecchio stile’, davvero”, spiega Starr. “Ne ho abbastanza delle grandi vetrate e di quella ‘separazione’. Siamo tutti insieme li’, chiunque io inviti. E’ un club, il piu’ piccolo della citta’. E amo questa cosa, essere a casa, poter dire ciao a Barb, fa bene a me e alla musica”.

