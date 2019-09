Serie D, verso Marina di Ragusa-Savoia

Posted in In Secondo Piano Sport onby

Parla il tecnico dei rossoblu, Salvatore Utro

Dichiarazione di Mister Salvatore Utro a poche ore dalla sfida contro i campani del Savoia.

“Siamo alla terza di campionato e veniamo da una sconfitta dove ci teniamo stretta la prestazione. I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi per questa categoria molto difficile. Domenica affronteremo un avversario lanciato verso la lotta finale del campionato. Si parla poco del Savoia, ma credo che sia una delle squadre più attrezzate del campionato, perché ha giocatori importanti dal grande passato, con oltre 100 presenze tra la C e la D ed hanno preferito sposare la causa di Torre Annunziata, perché lì il progetto è ambizioso. Dobbiamo fare una gara di orgoglio e di grande intensità e dobbiamo essere bravi a tenere il campo contro questo avversario. Queste sono le partite che dovranno essere giocate con la massima attenzione e che ti creano entusiasmo nell’ambiente. Sarà anche motivo di orgoglio, per noi, affrontare il Savoia. Chiederò ai miei ragazzi di giocare la gara con pensieri positivi e la rabbia sportiva.”