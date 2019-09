PICCHIA DISABILE E PUBBLICA VIDEO, DENUNCIATO 15ENNE A CATANIA

Posted in Italpress onby

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia ha denunciato alla Procura per i minorenni di Catania un quindicenne ritenuto responsabile di percosse nei confronti di un coetaneo disabile.

L’indagine e’ stata avviata a seguito di una segnalazione alla Polizia Postale di Catania di un video diffuso su alcuni gruppi Facebook in cui un ragazzo veniva schiaffeggiato da un coetaneo e deriso da altri.

La Polizia Postale ha immediatamente avviato le indagini che hanno condotto alla identificazione dell’autore delle percosse, un quindicenne residente a Catania, e della vittima, un minore disabile.

L’indagato e’ stato convocato presso gli Uffici della Polizia insieme ai genitori ed ha ammesso la sua responsabilita’ cercando di sminuire la vicenda e circoscrivendola ad uno “scherzo”.

Sono in corso accertamenti sull’autore del video e su chi l’ha divulgato. La posizione dell’indagato e’ adesso al vaglio del Procuratore per minorenni di Catania. Dal monitoraggio svolto dalla Polizia non sembra che il video sia ancora on-line.

