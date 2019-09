VINALES IN POLE A MISANO, MARQUEZ E DOVI IN SECONDA FILA, 7^ ROSSI

Posted in Italpress onby

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Maverick Vinales conquista la pole position nel Gran Premio di San Marino, 13esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma domani sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo della Yamaha ferma il cronometro a 1’32″265, beffando per 295 millesimi Pol Espargaro’. A completare la prima fila Fabio Quartararo con la Petronas Yamaha SRT, quarto il compagno di squadra Franco Morbidelli, a 0″445 dalla pole, che si mette alle spalle Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Solo settimo Valentino Rossi, a oltre 8 decimi dal compagno di squadra.

Scaramucce sul finale di qualifica fra il Dottore e Marquez: lo spagnolo stava provando ad attaccare la pole di Vinales quando, dopo essere andato largo, ha finito con l’incrociarsi con Rossi sfiorando lo scontro. Fra i due e’ volata qualche parola in pista e alle 16.45 saranno sentiti dalla commissione di gara. Tornando alle qualifiche, le Ducati piazzano Michele Pirro in dodicesima posizione mentre si ferma al Q1 Danilo Petrucci, cosi’ come Jorge Lorenzo sulla Honda: entrambi partiranno dalla sesta fila.

14-Set-19

