DECIDE SENSI, L’INTER BATTE 1-0 L’UDINESE E RESTA IMBATTUTA

MILANO (ITALPRESS) – Termina 1-0 tra Inter e Udinese in occasione dell’anticipo della terza giornata di Serie A a San Siro. Decide una rete di Sensi nel primo tempo. In vista della partita contro lo Slavia Praga in Champions League, Antonio Conte non ricorre al turn over ma concede spazio a Politano dal 1′ in coppia con Lukaku sul fronte offensivo. E l’inizio dei nerazzurri e’ incoraggiante proprio con l’ex Sassuolo subito pericoloso con un palo colpito dalla distanza. Ritmi bassi ed equilibrio nei primi trenta minuti ma al 37′ c’e’ l’episodio che cambia il volto della gara: De Paul colpisce al volto Candreva e l’arbitro estrae il cartellino rosso che lascia in dieci uomini l’Udinese. L’Inter vuole sfruttare l’inferiorita’ numerica degli avversari e il vantaggio arriva al 44′: Godin crossa in area per la testa di Sensi, autore dell’1-0 dopo un inserimento in area. La reazione dell’Udinese si registra al 50′ con una conclusione di Lasagna dopo aver cercato la profondita’ alle spalle di Godin: Handanovic devia in angolo con una grande parata. All’81’ c’e’ spazio per l’ingresso in campo di Sanchez subito vicino al gol con una conclusione a botta sicura da due passi deviata d’istinto da Musso che difende l’1-0 definitivo che permette ai nerazzurri di restare in testa alla classifica a punteggio pieno.

14-Set-19 22:58

