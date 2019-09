OCEAN VIKING, SBARCATI A LAMPEDUSA 82 MIGRANTI

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono sbarcati a Lampedusa gli 82 migranti della Ocean Viking, dopo che l’Italia ha assegnato quello dell’isola come porto sicuro alla nave di Sos Mediterranea e Medici Senza Frontiere.

In Italia rimarranno 24 profugli degli 82 a bordo, gli altri andranno in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo.

La nave non e’ entrata in porto ed e’ rimasta in rada. I migranti sono stati presi a bordo di motovedette della Guardia costiera e condotti sul molo Favaloro, per essere poi trasferiti all’hotspot dell’isola.

(ITALPRESS).

vbo/r

15-Set-19 08:10

Fonte: Italpress