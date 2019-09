LA SPAGNA DI SCARIOLO VINCE MONDIALI DI BASKET, ARGENTINA BATTUTA

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La Spagna si laurea campione del mondo. La squadra allenata dal coach italiano Sergio Scariolo ha sconfitto l’Argentina per 95-75 nella finale dei mondiali di basket. Alla Wukesong Sport Arena di Pechino e’ grande festa per le ‘furie rosse’ che dominano in lungo e in largo la finale iridata e conquistano il secondo successo della loro storia, bissando quando accaduto nel 2006, in Giappone. Una partita che di fatto si decide gia’ nei primi minuti di gioco: al 5′ infatti la Spagna e’ gia’ avanti 14-2, un avvio terribile per Campazzo e compagni che pero’ piano piano riescono a trovare la via del canestro. Gli iberici pero’, sul finire del primo quarto, spingono nuovamente sull’acceleratore e allungano sul 23-14. L’Argentina, a cui non basteranno i 24 punti di Gabriel Deck, e’ alle corde e si ritrova sotto anche di sedici punti nel secondo quarto (16-31), ma arriva alla sirena lunga sotto di dieci (31-41). Nel secondo tempo Ricky Rubio (20 punti, 7 rimbalzi e 3 assist) e compagni regalano momenti di basket champagne e mettono il punto esclamativo sul successo finale allungando sul piu’ diciannove (47-66) a dieci minuti dal termine. L’ultimo quarto e’ pura accademia fino alla sirena finale.

