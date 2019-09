IMPRESA BOLOGNA A BRESCIA, CAGLIARI OK A PARMA, SPAL BATTE LAZIO

PALERMO (ITALPRESS) – Impresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina per i noti motivi di salute, al Rigamonti contro il Brescia di Corini nelle gare delle 15 della 3a giornata di serie A. Sotto 3-1 contro le rondinelle fino al 10′ della ripresa dopo la doppietta di Donnarumma, il gol di Bani e quello del 3-1 di Cistana, i felsinei sfruttano la superiorita’ numerica per l’ingenuo rosso subito da Dessena all’inizio della ripresa e in 24′ firmano il capolavoro ribaltando il match grazie alle reti di Palacio, Poli e Orsolini e regalandosi cosi’ tre punti preziosissimi.

Exploit esterno anche per il Cagliari, che vince al Tardini battendo il Parma che non da’ cosi’ seguito al successo di Udine.

Doppietta di Ceppitelli per i sardi, poi Barilla’ rimette il match in corsa, ma Simeone in contropiede a 13′ dalla conclusione ha messo fine alle velleita’ di rimonta della squadra di D’Aversa.

La Lazio, da parte sua, cede l’intera posta sul campo della Spal che era ancora a 0 in classifica ed aveva bisogno di muovere la classifica. Un rigore di Immobile spiana la strada alla squadra di Inzaghi, poi nella ripresa e’ Petagna con un bel gol a rimettere il match in parita’ per gli estensi e nel finale Kurtic segna la rete che vale i tre punti.

