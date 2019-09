Sparatoria per strada a Palermo, tre feriti

Posted in Cronaca Sicilia onby

La sparatoria è avvenuta in via Regina Bianca

PALERMO – Sparatoria a Palermo, oggi, intorno alle 12,30. Tre i feriti, due uomini e una donna. Si tratta di G.C. 57 anni, del figlio C.G. di 27, e di M. D. N. 26 anni. La sparatoria è avvenuta in via Regina Bianca, alla Zisa. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico dove sono stati interrogati dai carabinieri. Potrebbe anche essere coinvolta una quarta persona. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La ragazza è stata ferita a un braccio, il ragazzo a coscia e gomito, il 57enne è stato colpito di striscio al fianco.I carabinieri, nella zona della sparatoria hanno anche trovato una Fiat 500 Abarth abbandonata. L’auto è risultata rubata.