UNGHERIA ATTACCA L’ITALIA SUI MIGRANTI, DI MAIO “GIUDIZI STRUMENTALI”

ROMA (ITALPRESS) – La decisione del governo italiano di “aprire i confini e i porti” ai migranti e’ “deplorevole e pericolosa”. Lo ha detto in un’intervista televisiva il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Il ministro ha ribadito che l’Ungheria si opporra’ ai meccanismi di redistribuzione automatica dei migranti.

“Il giudizio espresso dal governo ungherese e’ del tutto strumentale. L’Italia da anni vive un’emergenza causata anche e soprattutto dall’indifferenza di alcuni partner europei come l’Ungheria”, replica il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio

“E’ facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri – aggiunge -. Chi non accetta le quote deve essere sanzionato duramente. L’Italia non puo’ e non si fara’ piu’ carico da sola di un problema che riguarda tutta l’UE. Nei Paesi di transito vanno istituiti degli uffici europei nei quali i migranti possano presentare richiesta di asilo in modo da poter essere poi trasferiti in Europa – e non solo in Italia – attraverso un corridoio umanitario. In questo modo si mette fine all’inferno dei trafficanti di uomini e dei barconi e ognuno si assume le sue responsabilita’”.

