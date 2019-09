Il Catania è proiettato alla trasferta di Monopoli

Bucolo, Marchese e Biagianti out per motivi disciplinari

CATANIA – Il Catania contro la Viterbese non ha entusiasmato sul piano del gioco ma, grazie al rigore di Lodi, ha ottenuto 3 punti preziosi riscattando la sconfitta di Potenza.

Analizzando quanto visto al Massimino e tenendo conto che di fronte c’era un avversario non proprio in giornata scarsamente incisivo dalle parti di Furlan, la difesa si è mossa bene concedendo poco ai laziali. L’innesto di Mbende ha dato maggiore solidità mentre in mediana si è fatto notare Welbeck che ha recuperato un’infinità di palloni mentre Llama si è dato da fare dando il suo contributo in avanti. Il trio Di Molfetta-Di Piazza-Mazzarani ha cercato di creare qualche grattacapo alla difesa ospite non riuscendo però ad andare in gol. Nel complesso dunque una prestazione poco convincente. Ha tirato un sospiro di sollievo Camplone che ha dovuto fare i conti con le numerose assenze, incrementate dall’esclusione di Bucolo e Marchese per motivi disciplinari che hanno visto coinvolto anche l’infortunato Biagianti. Per tutti e 3, ha ribadito l’ad Lo Monaco, senza entrare nel merito di ciò che è accaduto, scatteranno i deferimenti tanto che il Catania, come sottolineato in un comunicato, si è rivolto alle autorità federali. Il Catania domenica prossima giocherà in trasferta contro il Monopoli, squadra capace di imporsi 2-0 sul campo della Ternana. Intanto Sarno è stato operato con successo in artroscopia al menisco dopo l’infortunio patito a Potenza. Per lui un mese di stop.