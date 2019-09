FONSECA “LA ROMA IN EUROPA LEAGUE CON GRANDI AMBIZIONI”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa e’ una competizione importante, in questa prima fase abbiamo il chiaro obiettivo di andare avanti. La competizione ha squadre molto forti ed e’ difficile: noi vogliamo andare piu’ avanti possibile, parteciperemo a questo torneo con grandi ambizioni”. Paulo Fonseca e’ pronto al varo della sua Roma in Europa League, attesa domani sera all’Olimpico al debutto nel gruppo J con i turchi del Basaksehir. Un match in cui il mister portoghese sara’ obbligato ad un bel turn-over: “Sappiamo di dover giocare la partita successiva dopo pochi giorni – spiega il mister giallorosso nella rituale conferenza stampa dalla vigilia – Dobbiamo rispettare i tempi di recupero dei calciatori e a tal proposito sto pensando di fare qualche cambiamento, ma sempre con la massima fiducia e con la consapevolezza che queste sono opzioni valide e che ci danno garanzie per vincere la partita. Non possiamo evitare di pensare ai prossimi impegni”. Tra i titolari potrebbe esserci Pastore, finora entrato solo in corso d’opera, mentre Kalinic dovrebbe partire dalla panchina: “Non e’ ancora al topo fisicamente, non ha i 90 minuti sulle gambe, e’ stato fermo per molto tempo”, ha evidenziato Fonseca.

