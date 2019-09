CONTE INCONTRA MACRON “INSIEME PER IL RILANCIO DELL’EUROPA”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron.

“Un incontro che testimonia l’intenzione di contribuire insieme al rilancio dell’Europa, siamo in una fase cruciale”, ha detto Conte nel corso delle dichiarazioni alla stampa.

“Sul piano economico c’e’ un prolungato rellantamento, il nostro paese e’ pronto a fare la propria parte per far ripartire la domanda interna”, ha spiegato il premier, che ha parlato anche dei migranti: “Siamo contro l’immigrazione clandestina, ma abbiamo la necessita’ di gestire questo fenomeno in modo concreto e pratico.

Serve una gestione europea efficace, non solo della redistribuzione, ma anche dei rimpatri”.

Sull’immigrazione Macron, che prima di Conte aveva incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella, aveva definito l’organizzazione attuale dell’Europa “non efficace, di fatto c’e’ una non-cooperazione tra i Paesi, cooperativamente siamo inefficaci nell’accogliere chi ha bisogno e nel respingere chi non ha diritto. Possiamo lavorare a un meccanismo automatico di redistribuzione coordinato dalla Commissione Europea. Serve un meccanismo di solidarieta’ europea, e chi non partecipa deve essere penalizzato”.

