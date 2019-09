RENZI “ABBIAMO FATTO NASCERE IL GOVERNO E LO PORTEREMO AVANTI”

ROMA (ITALPRESS) – “Ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il Governo, lo abbiamo fatto nascere. Perche’ questa cosa che uno fa nascere il Governo il 4 settembre e lo fa crollare il 24 non e’ nemmeno nei manuali di schizofrenia si trova. Quindi e’ evidente che noi abbiamo interesse che il Governo faccia le cose, che funzioni, noi diamo una mano, anzi ci sara’ qualche voto in piu’ nel Governo, non in meno”. Lo afferma ai microfoni di Rtl 102.5 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Pero’, se e’ vero come e’ vero che abbiamo sconfitto Salvini nel Palazzo, adesso va combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, ad esempio nei centri del volontariato. A me una cosa che mi fa arrabbiare di Salvini e’ il modo con il quale strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini – aggiunge l’ex premier -. Se c’e’ un abuso sui bambini quella e’ una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere, non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi sui bambini”.

(ITALPRESS).

sat/red

19-Set-19 09:50

Fonte: Italpress