M5S, DI BATTISTA “DA FUORI FARÒ LE MIE BATTAGLIE, NON FIDATEVI DEL PD”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo c’e’ e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d’accordo con loro dico: NON VI FIDATE!”. Lo scrive in un lungo post su Facebook l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista.

“Non vi fidate del PD derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di ‘pali’. Non vi fidate dei giornali che per la prima volta vi apparecchiano interviste piu’ morbide. Il loro obiettivo e’ la ‘normalizzazione’ del Movimento (come se aver lottato contro questo sistema fosse anormale)”, scrive tra l’altro Di Battista, che conclude: “Fidatevi di chi soffre, di chi cerca un posto letto in ospedale, di medici e infermieri che lavorano in condizioni disperate, dei pensionati che rovistano, dei ricercatori che fuggono, di chi vuole solo una casa o la possibilita’ di metter su famiglia, di chi guadagna una miseria o si mette in tasca una miseria per pagare le tasse. Fidatevi di loro, di cio’ che dicono, di quel che gridano. Mischiatevi con loro, e’ la sola ‘normalizzazione’ che ci e’ consentita. Io, da fuori, faro’ le mie battaglie. Lo dico fin da subito. Non voglio destabilizzare nulla e nessuno, voglio solo esprimere le mie idee e sono sempre le stesse…”.

19-Set-19 12:56

