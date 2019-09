Verso Monopoli-Catania

Camplone valuta la formazione

CATANIA – Si avvicina per il Catania la gara con il Monopoli ed il tecnico Camplone valuta attentamente quale formazione mandare in campo domenica alle 15 alla luce della lunga lista di indisponibili.

Gli infortunati sono: Sarno, Catania, Barisic, Rossetti e Saporetti. Gli esclusi per motivi disciplinari: Biagianti, Marchese e Bucolo. La situazione non è delle migliori ma è in questi momenti che si vede la forza del gruppo. Il tecnico rossazzurro dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 con Mbende in difesa e Di Piazza punto di riferimento in attacco. Difficile, infatti, azzardare il 3-5-2 che includerebbe in attacco la coppia Curiale-Di Piazza. Il duttile Mazzarani sarà l’esterno offensivo scambiandosi la posizione con Di Molfetta come accaduto con la Viterbese. Saranno 4 gli ex della gara: il portiere Furlan, il tecnico Beppe Scienza, il centrocampista Carriero ed il terzino Pinto che con i pugliesi vanta oltre 100 presenze. Il Catania, non appena rientrato da Monopoli, riprenderà la preparazione già lunedì mattina visto che mercoledì alle 20,45 è in programma la gara casalinga con la Cavese.