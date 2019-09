Presentato libro su sbarco alleato nella costa iblea nel 1943

Frutto del lavoro dell’ispicese Giuseppe Carbonaro

CATANIA – “Lo sbarco alleato sulla costa iblea. I ragazzi di Busalacchi”. Questo il titolo del libro di Giuseppe Carbonaro, edito da “Affinità elettive” presentato al museo storico dello sbarco alle Ciminiere di Catania.

Si tratta di un testo per tutti gli appassionati della seconda Guerra mondiale e di tutto ciò che caratterizzò nel luglio del 1943 lo sbarco anglo-canadese nel ragusano, frutto del lavoro di un medico, originario di Ispica, appassionato di storia militare che ha raccolto i ricordi del nonno che visse da vicino quel periodo. L’autore illustra i movimenti sul terreno di guerra delle truppe italiane, con particolare menzione al “Gruppo Mobile F” , al comando del maggiore Stefano Argenzano, che si oppose all’invasione degli Alleati contando molte vittime. Perdite ebbe anche il reparto comandato da Giuseppe Busalacchi, medaglia d’argento in Etiopia nel 1936, legionario in Spagna e console della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. Il racconto è una miniera di informazioni, corredata da foto, documenti, storie di vita e citazioni ed è rivolto ai giovani affinchè non si disperda la memoria. L’opera esalta l’eroica resistenza delle truppe ad Ispica e nel resto del ragusano immolatesi per cercare di difendere la patria, pur nella disperata consapevolezza della sconfitta.