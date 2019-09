FINCANTIERI SVELA MSC SEASHORE, NAVE PIÙ GRANDE COSTRUITA IN ITALIA

MONFALCONE (GORIZIA) (ITALPRESS) – MSC Crociere e Fincantieri hanno svelato oggi MSC Seashore, la nave piu’ grande e tecnologicamente avanzata costruita in Italia. Con i suoi 339 metri, MSC Seashore sara’ la nuova ammiraglia della flotta MSC Crociere e, soprattutto, sara’ dotata delle piu’ recenti tecnologie ambientali disponibili sul mercato. L’ammiraglia, che entrera’ in servizio a giugno del 2021 e sara’ la prima delle due navi della classe “Seaside Evo”, oltre ad essere caratterizzata da un design futuristico che la rendera’ unica al mondo, sara’ dotata di sistemi di ultima generazione per la riduzione dell’ossido di nitrogeno, per il trattamento delle acque reflue, il sistema per la pulizia dei gas di scarico, per la gestione dei rifiuti e molte altre tecnologie per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) si e’ svolta la cerimonia della moneta, tradizionale momento che caratterizza questa fase di costruzione delle navi, in cui vengono inserite e saldate nello scafo due monete in segno di benedizione e buon augurio per la futura nave. MSC Seashore sara’ dotata, tra l’altro, di un sistema all’avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR) e di un sistema di trattamento delle acque reflue (AWT) di ultima generazione.

Giuseppe Bono, Ad di Fincantieri, ha commentato: “L’avvio dei lavori in bacino per MSC Seashore e’ per noi motivo di estrema soddisfazione perche’ e’ l’emblema di ‘Evo’, un progetto di successo per il nostro Gruppo. Si tratta di un’autentica sfida sotto il profilo strutturale e gestionale, cha va ad alimentare l’imponente carico di lavoro per il cantiere e per il territorio”.

19-Set-19 15:37

Fonte: Italpress