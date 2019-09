Il biologico siciliano alla conquista di Milano

Posted in In Secondo Piano Sicilia onby

Il 26% della produzione agricola e’ coltivata in biologico

PALERMO – La Sicilia e’ la regione dove si produce piu’ biologico in Italia, una terra in cui oltre il 26% della produzione agricola e’ coltivata in biologico per un totale di 385.356 ettari.

Ad essere coltivati sono soprattutto cereali, olivo e vite ma anche agrumi e frutta, per una varieta’ e una quantita’ di prodotti che viene esportata su tutto il territorio nazionale. Le aziende del biologico in Sicilia sono oltre 10 mila e il settore registra tassi di crescita costanti, sia nella produzione che nei consumi. Nel 2018 la spesa per i prodotti alimentari biologici in Italia ha sfiorato i 2,5 miliardi di euro. Una scommessa quella del biologico Siciliano su cui Bioesseri’ punta dal 2012, con una proposta quotidiana, dalla colazione alla cena, di piatti gustosi e concreti dove al centro c’e’ la valorizzazione della materia prima e la diffusione della cultura dell’agricoltura sostenibile. “Quando abbiamo iniziato sette anni fa c’era ancora moltissima confusione sul biologico – racconta Saverio Borgia, founder insieme al fratello Vittorio del brand Bioesseri’ – non e’ stato sempre facile spiegare il lavoro di selezione e ricerca dei prodotti biologici e le loro differenze rispetto ai pordotti convenzionali. Oggi pero’ i nostri clienti sono sempre piu’ attenti, informati e consapevoli e anche se in questi anni la sfida e’ stata dura, oggi ci ritroviamo a festeggiare traguardi importanti come il quinto anno di attivita’ con Bioesseri’ Palermo e la nuova apertura di Milano Porta nuova”. Il traguardo dei cinque anni di apertura a Palermo verra’ infatti festeggiato con una terza apertura a Milano. Bioesseri’ Porta Nuova e’ il nuovo progetto del gruppo che, con uno spazio di 350 metri quadri, raddoppia la sua presenza nel capoluogo meneghino.