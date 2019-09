Rubano merende macchinette selfservice, 13 minori arrestati

I colpi in un’area nel centro di Nicosia

NICOSIA – Arresti domiciliari per 13 minorenni accusati di furto aggravato in concorso e danneggiamento. I carabinieri della compagnia di Nicosia hanno sgominato la banda per la quale il gip del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della Procura dei minori nissena, ha comminato 13 misure cautelari di permanenza in casa.

I minorenni, anche anche travisati, sono accusati di avere danneggiato apparecchi che distribuiscono bevande o merende rubando il contenuto. Le telecamere di sorveglianza, delle quali i minorenni non si sono assolutamente curati, hanno documentato 10 furti, un tentativo di furto e un danneggiamento di apparecchiature collocate nel centro di Nicosia, in un’apposita area self-24