Violento nubifragio su Ragusa, città in tilt

Posted in Cronaca Sicilia onby

E’ successo nel primo pomeriggio

RAGUSA – Un nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio a Ragusa. Strade trasformate in fiumi e negozi e scantinati allagati. Pioggia e grandine hanno creato notevoli disagi in città. E non solo.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 14.40, sulla linea Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla, provocata dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Circa 20 tecnici di Rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici sono al lavoro per ripristinare 200 metri di massicciata. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Modica e Vittoria.