Tangenti per gli appalti Anas VIDEO

Arrestati 3 funzionari etnei

CATANIA – Appalti aggiudicati in maniera scorretta ma soprattutto lavori di manutenzione stradale eseguiti sommariamente con grave danno per la sicurezza di tutti.

Questo lo spaccato che emerge dall’operazione “Buche d’Oro” della Guardia di Finanza di Catania che con il coordinamento della Procura, ha arrestato per corruzione 3 funzionari dell’Anas dell’area compartimentale di Catania. In carcere sono finiti Riccardo Carmelo Contino, 51 anni, capo centro manutenzione D dell’azienda e Giuseppe Panzica di 48, capo nucleo B del centro di manutenzione D. Sono stati concessi i domiciliari a Giuseppe Romano di 48, responsabile manutenzione programmata dell’area tecnica compartimentale e rup dei lavori pubblici oggetto dell’indagine, che ha reso ampia confessione svelando un sistema che secondo gli inquirenti andava avanti da almeno 3 anni e che vede coinvolti anche altri funzionari dell’Anas e numerosi imprenditori. Le indagini hanno fatto emergere come gli imprenditori compiacenti riuscivano ad ottenere il via libera per quanto attiene la sicurezza ed il rilascio dello stato di avanzamento dei lavori risparmiando sulla materia prima ossia sull’asfalto che non veniva scarificato né posato in maniera corretta. In questo modo così le aziende oneste così non potevano mai competere anche perché gli imprenditori compiacenti risultavano virtuosi. 1 terzo dell’appalto dell’Anas veniva intascato dai dipendenti infedeli che avevano preso qualsiasi precauzione per non farsi scoprire. Le fiamme gialle invece sono riuscite a documentare un episodio di corruzione presso l’Anas di Catania dove un imprenditore nisseno ha consegnato a Panzica, nell’ufficio di Contino, una busta contenente 10 mila euro in contanti poi ripartiti tra i 3, relativamente al nuovo asfalto da porre sulla statale 114 tra Villasmundo e Siracusa che su 24 km ne ha visto la realizzazione di soli 2. In un’intercettazione l’imprenditore dice a Panzica delle difficoltà di come reperire i soldi e dove depositare la mazzetta poi posta nell’armadietto dell’ufficio di Contino. Nella casa di Romano sono stati trovati oltre 18 mila euro in contanti intascati in precedenza. 25 mila euro i soldi nel complesso rinvenuti nel corso dell’indagine.

Video https://youtu.be/C9y6sYgVrmI