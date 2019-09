Domani Monopoli-Catania

Anche Distefano tra gli indisponibili

CATANIA – Entra anche il giovane Gian Marco Distefano nel novero dei giocatori del Catania indisponibili in vista del match di domani alle 15 a Monopoli.

L’attaccante che aveva fatto il suo esordio in prima squadra contro la Viterbese subentrando a 15 minuti dalla fine a Llama, ha accusato ieri, nel corso dell’allenamento, un affaticamento muscolare, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni dallo staff medico rossazzurro. Uno stop non indifferente visti gli infortuni nel reparto avanzato di Sarno, Catania e Barisic e con Rossetti pure in precarie condizioni. Salgono dunque a 9 gli assenti compresi Biagianti, Bucolo e Marchese, fuori per motivi disciplinari. Stando così le cose Camplone dovrebbe schierare Furlan tra i pali, Calapai, Mbende, Silvestri ed uno tra Biondi e Pinto in difesa, Llama, Lodi e Welbeck in mediana, con Dall’Oglio che sino all’ultimo spera di essere ripescato ed il trio Mazzarani-Di Piazza-Di Molfetta in avanti. Il Catania non ha una tradizione favorevole al Veneziani ma ogni partita ha la sua storia ed i rossazzurri proveranno a conquistare punti pesanti.