MARQUEZ SI PRENDE LA POLE AD ARAGON, ROSSI ACCIUFFA LA SECONDA FILA

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez conferma le previsioni e si prende la pole position al Gran Premio di Aragon, 14esima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, dopo aver dominato le libere centra la pole numero 89 della carriera (61esima nella classe regina e nona stagionale) fermando il cronometro a 1’47″009. Per la quinta volta davanti a tutti nelle qualifiche di Aragon, il Cabroncito rifila 327 millesimi a Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha del team Petronas SRT, e 463 alla M1 ufficiale di Maverick Vinales, che lo affiancheranno domani in prima fila.

Sesto tempo, a un secondo da Marquez, per Valentino Rossi che chiudera’ cosi’ la seconda fila alle spalle di Jack Miller e un sorprendente Aleix Espargaro’. Settimo Cal Crutchlow, davanti a Franco Morbidelli e Joan Mir, mentre Andrea Dovizioso non riesce a far meglio del decimo crono con la sua Ducati, staccato di quasi 1″6 dal 26enne di Cervera: solo quarta fila dunque per il forlivese, primo rivale di Marquez nella corsa al titolo sebbene in ritardo di 93 punti. Va peggio al compagno di squadra Danilo Petrucci, che non riesce a superare il Q1 e domani partira’ dalla 14esima casella sulla griglia.

(ITALPRESS).

glb/gm/red

21-Set-19 15:13

Fonte: Italpress