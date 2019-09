SUPER LECLERC IN POLE A SINGAPORE, PRECEDE HAMILTON E VETTEL

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Charles Leclerc partira’ in pole position nel GP di Singapore, 15a prova del Mondiali di F.1.

Con il tempo di 1’36″217, il ferrarista ha preceduto di 191 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton. Ad aprire la seconda fila, l’altra SF90 di Sebastian Vettel dietro di 220 millesimi dal compagno di team. Al suo fianco l’olandese Max Verstappen con la Red Bull a sei decimi. In terza fila, la Mercedes di Bottas a nove decimi e poi Albon su Red Bull. In quarta fila Carlos Sainz con la McLaren e Daniel Ricciardo con la Renault, quindi Nico Hulkenberg (Renault) e Lando Norris (McLaren). “E’ stato un bel giro, anche se in alcuni momenti avevo perso la macchina, pero’ sono riuscito a riprenderla” le parole del monegasco dopo la conquista della pole. “E’ incredibile e per questo devo ringraziare il team per il grande lavoro fatto su una pista per noi difficile. Abbiamo portato dei pezzi nuovi che hanno lavorato nel modo giusto.

Venerdi’ non sono andato molto bene ma oggi il lavoro svolto ha pagato. Partire dalla pole e’ molto importante” ha concluso il vincitore di Spa e Monza.

21-Set-19 16:26

