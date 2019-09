ANCELOTTI: “LO SCUDETTO? CI PROVEREMO, ABBIAMO DAVVERO CERCATO ICARDI”

ROMA (ITALPRESS) – Tredici reti realizzate, miglior attacco del campionato e qualche imperfezione in difesa. “Se fosse tutto perfetto adesso ci sarebbe da preoccuparsi. C’e’ da fare meglio ma rispetto alle prime partite, il reparto difensivo e’ migliorato grazie all’apporto di tutta la squadra”. Ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio 1, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, e’ piu’ che soddisfatto per l’avvio di stagione degli azzurri, da molti considerati i veri favoriti per lo scudetto. “Ma chi lo sa… – prosegue il mister dei partenopei – E’ una squadra che fa bene da tanti anni, in passato e’ mancato qualcosina per arrivare primi e forse e’ arrivato nel mercato oculato. Non e’ facile raggiungere il top ma c’e’ la convinzione di provarci”.

L’ex allenatore di Bayern e Psg ammette poi che il Napoli ha davvero cercato Icardi: “Abbiamo valutate tante opportunita’, tra cui anche Icardi. Per concludere certe operazioni, pero’, serve la volonta’ feroce del giocatore di venire e della societa’ di prenderlo”. Dopo la vittoria con il Liverpool, per la Champions League e’ in programma la trasferta in casa del Genk: “Per come abbiamo iniziato, gli ottavi sono a portata di mano. Il Genk ha preso sei gol dal Salisburgo ma in Champions bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Il girone e’ meno complicato dell’anno scorso e puntiamo ad arrivare agli ottavi”.

23-Set-19 10:00

