CON IL CANADA “NUOVA” ITALRUGBY, 10 CAMBI NELLA SECONDA SFIDA MONDIALE

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Dieci cambi nel XV iniziale rispetto alla gara d’esordio vinta contro la Namibia. Questa la scelta del ct azzurro Conor O’Shea, in vista della sfida contro il Canada, in programma giovedi’ alle 16.45 locali (9.45 italiane) all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup (diretta su Rai 2). “Contro la Namibia abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. Il prossimo step si chiama Canada e abbiamo solo la partita di giovedi’ in testa. Loro sono al primo match e vorranno partire con il piede giusto. Noi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa un risultato importante” ha dichiarato Conor O’Shea. Questa la formazione che scendera’ in campo: 15 Matteo Minozzi (wasps), 14 Tommaso Benvenuti (Benetton), 13 Michele Campagnaro (Harlequins), 12 Jayden Hayward (Benetton), 11 Giulio Bisegni (Zebre), 10 Tommaso Allan (Benetton), 9 Callum Braley (Gloucester), 8 Abraham Steyn (Benetton) 7 Jake Polledri (Gloucester) 6 Sebastian Negri (Benetton), 5 Dean Budd (Benetton) – Capitano, 4 David Sisi (Zebre) 3 Simone Ferrari (Benetton). 2 Luca Bigi (Zebre), 1 Andrea Lovotti (Zebre).

24-Set-19 09:08

