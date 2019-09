COPENHAGEN HA LA SUA NUOVA METRO AVVENIRISTICA, REALIZZATA IN 8 ANNI

MILANO (ITALPRESS) – La regina Margherita di Danimarca domenica prossima inaugurera’ la nuova metro di Copenhagen, realizzata da Salini Impregilo.

“Realizzata in soli otto anni, un record per progetti analoghi in Europa, Cityringen interpreta una nuova concezione di mobilita’.

La forma circolare del tracciato – la linea gira intorno al centro cittadino, intersecando i percorsi delle altre linee metro e dei bus – e la sua capacita’ di trasporto la trasformano in uno strumento unico per viaggiare all’interno di Copenhagen”, spiega Salini Impregilo in una nota.

Grazie ad una frequenza di 80-100 secondi tra un treno e l’altro, la metro sara’ in grado di trasportare ogni anno 72 milioni di passeggeri, dando cosi’ il proprio contributo all’obiettivo piu’ ambizioso di Copenhagen: diventare entro il 2025 la prima capitale carbon neutral al mondo.

“Siamo soddisfatti di aver supportato il governo danese nella realizzazione di un progetto che rappresenta un modello per lo sviluppo della mobilita’ sostenibile nel mondo – spiega Pietro Salini -. Cityringen e’ una metro smart, la cui costruzione ha rappresentato una sfida unica dal punto di vista ingegneristico e ci ha messo continuamente alla prova per superare complessita’ legate alla gestione di un’opera cosi’ ampia in una citta’ come Copenhagen, con edifici storici da tutelare e impegno continuo per ridurre al massimo i disagi della popolazione nella fase di costruzione”.

