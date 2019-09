“SMATCHME” L’APP INNOVATIVA PER GIOCARE A TENNIS DOVE E QUANDO VUOI

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama SmatchMe (https://www.smatchme.net) ed e’ un’App innovativa che punta a diffondere il tennis amatoriale, coinvolgendo giocatori, maestri e club, in ogni momento della giornata, ovunque ci si trovi. Al momento conta 9mila iscritti (2800 lo scorso anno) e ad oggi sono 2mila le partite giocate. “Le 1.200 visite a settimana con sette minuti trascorsi in media sull’App sono un dato incoraggiante che dimostra come SmatchMe sia vissuta con partecipazione” dichiara l’ideatore Vittorio Chalon, imprenditore milanese impegnato nella moda e nel lusso, ma con una grande passione per il tennis. “Ci si iscrive gratuitamente e anche se, per lavoro o altri motivi, si e’ distanti dal proprio club, si puo’ trovare un campo, organizzare un incontro, conoscere altri appassionati e magari scegliere il maestro con cui allenarsi”. SmatchMe prevede i servizi League e Premium. Il giocatore invia una notifica con il fine di trovare un compagno di gioco. Cosi’ si attende un feedback da chi e’ interessato per sfidarsi in un match che da virtuale diventa reale. Una classifica sempre aggiornata permette ai giocatori di partecipare anche ad un master finale con premi veri.

(ITALPRESS).

gm/red

24-Set-19 13:01

Fonte: Italpress