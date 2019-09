Venerdì “La Notte europea dei Ricercatori SHARPER”

Oltre 80 eventi animeranno 13 luoghi della città

CATANIA – Anche Catania, insieme ad altri 11 capoluoghi di provincia di 8 regioni italiane, si prepara ad ospitare la notte europea dei ricercatori Sharper in programma venerdì prossimo.

Il progetto, realizzato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro in collaborazione con oltre 200 partner culturali, vede in prima linea l’Università etnea e l’istituto nazionale di fisica nucleare, laboratori nazionali del sud con lo svolgimento di oltre 80 eventi, realizzati da 4 mila ricercatori che animeranno 13 luoghi della città. Il tutto prenderà il via alle 11,30 nella sede dei laboratori con ospite d’accezione Mario Tozzi, seguito da una miriade di appuntamenti distribuiti fra le sedi universitarie e il polo di piazza Università. Si punterà a soddisfare ogni possibile curiosità da parte del pubblico ed a rispondere a qualunque domanda: dall’ambiente all’energia, dalla chimica alla fisica, dall’economia alle tecniche per smascherare le fake news scientifiche, passando per le strategie antifumo, le tecnologie più moderne della polizia scientifica e le collezioni degli antichi strumenti degli scienziati dei secoli scorsi, con mostre e attività specifiche per grandi e bambini, concerti e ‘caffè scientifici’, laboratori, talk e ‘flash mob’, per trasformare strade, piazze, musei e teatri in laboratori nei quali fare esperienza dell’attività dei ricercatori. In particolare, la Notte dei Ricercatori SHARPER è ideata in modo da mettere in contatto diretto i cittadini con i ricercatori di ogni ambito attraverso format di comunicazione specifici per platee diverse, con l’intento di condividere gli obiettivi e il sapere della ricerca scientifica all’interno della società, così da garantire uno sviluppo aperto, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei valori dell’umanità.