Domani Catania-Cavese

I rossazzurri puntano al riscatto

CATANIA – La sconfitta di Monopoli, sommata allo stop di Potenza, desta molta preoccupazione tra i tifosi del Catania che temono un’altra stagione di sofferenza dopo appena 5 giornate di campionato.

A fare male non è tanto il risultato quanto la prestazione che è stata disarmante soprattutto nel secondo tempo. A destare perplessità questa volta anche le scelte di Camplone che ha optato per il 3-5-2 dettato dalle tante assenze rimpinguate dall’infortunio di Silvestri dopo appena 15 minuti. Il tecnico ha smentito che i provvedimenti disciplinari nei confronti di Biagianti, Bucolo e Marchese possano avere destabilizzato la serenità del gruppo. La squadra rossazzurra ha subito la possibilità di riscattarsi. Domani infatti per il turno infrasettimanale arriva alle 20,45 la Cavese al Massimino, compagine reduce dal successo sulla Paganese ma sicuramente alla portata del Catania. Resta da capire quale 11 schiererà Camplone che dovrebbe tornare al 4-3-3. Dall’infermeria, l’unica notizia positiva è il recupero del giovane Distefano che fornisce una possibilità in più in avanti. La formazione potrebbe ricalcare quella vittoriosa con la Viterbese con Esposito in difesa al posto dell’acciaccato Silvestri che ha subito una contusione all’anca destra.