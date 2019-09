AUTISMO, UNA APP AIUTERA’ BAMBINI E RAGAZZI NELLA ROUTINE QUOTIDIANA

PALERMO (ITALPRESS) – Un’app per supportare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico in una serie di attivita’ quotidiane, come per esempio fare la spesa. E’ Wall of Life, la soluzione sviluppata per la cooperativa “I corrieri dell’Oasi” da Sopra Steria, societa’ multinazionale attiva nella trasformazione digitale, con l’intervento della Regione Siciliana, L’app e’ stata consegnata oggi nel corso di una cerimonia che si e’ tenuta a Palermo.

Il progetto e’ stato scelto tra i venticinque che erano stati proposti, e si fonda su un sistema open source che puo’ essere ulteriormente sviluppato e implementato.

Bambini e ragazzi che soffrono di disturbi dello spettro autistico grazie al sofware impareranno a gestire con autonomia situazioni di routine.

In Sicilia sono circa 5 mila i casi di autismo.

“Fa piacere che sotto l’egida della Regione si dia seguito a un progetto che ha l’ambizione di guardare al presente con gli occhi del futuro. Come sapete, la Sicilia, in questi anni del governo Musumeci, ha voluto investire in innovazione tecnologica e Wall of Life e’ in linea con questo percorso”, ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza”.

