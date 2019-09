RANITIDINA, AIFA RITIRA ALCUNI LOTTI DI FARMACI

ROMA (ITALPRESS) – L’Aifa ha disposto il ritiro dal mercato e il divieto d’uso di una serie di lotti di farmaci, come conseguenza di un provvedimento emesso nei giorni scorsi sulla ranitidina prodotta presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories in India.

Tra i farmaci ritirati, alcuni lotti di Buscopan, Zantac, Ranitidina Almus e Ranidil. L’elenco completo dei lotti e’ disponibile sul sito dell’Aifa.

“Il motivo e’ la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, gia’ rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani) – spiega l’Agenzia del Farmaco -. In questi casi le autorita’ sanitarie operano secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente, limitando l’esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa”.

