Sicilia, pronto ddl all’Ars per assemblea consulte giovanili

PALERMO – Un disegno di legge per la istituzione dell’Assemblea delle consulte giovanili in Sicilia, che trova un sostegno trasversale all’Ars e che punta alla strutturazione di un organismo in grado di promuovere misure e politiche rivolte ai giovani.

L’iniziativa e’ stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni per la presentazione del convegno “Giovani Protagonisti. Le Politiche Giovanili in Europa e nel Mediterraneo” che si terra’ a Sciacca (Ag) nella Multisala Campidoglio sabato 28 e domenica 29 settembre. “Si tratta di un percorso fondamentale per la Sicilia – ha detto Alessandro Magistro presidente dell’Assemblea giovanile delle consulte – abbiamo contattato le Consulte giovanili del Sud Italia, il prossimo 15 ottobre presenteremo alla Camera il progetto per la nascita di una Consulta del Sud”. Alla conferenza stampa hanno partecipato i deputati Michele Catanzaro (PD), Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana (M5S) e Margherita La Rocca Ruvolo (Udc).