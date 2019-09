MALATTIE NEUROMUSCOLARI, A ROMA IL PRIMO ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA

ROMA (ITALPRESS) – Nasce in Italia il primo istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti, come l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e le Distrofie Muscolari.

Il NINeR e’ stato inaugurato a Roma dal Centro Clinico NeMO e dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Al suo interno si trova la prima Clinical Trial Unit interamente dedicata al trial neuromuscolare in ambito pediatrico in Italia, con un’area di 150 metri quadrati dedicata alle cure sperimentali.

Per il direttore scientifico Eugenio Mercuri, la nascita della struttura colloca il Gemelli e il centro Nemo in un network internazionale di sperimentazione e ricerca: “Grazie alla creazione del Niner, potremo garantire nello stesso luogo un’assistenza clinica adeguata e di alto livello per le famiglie di bambini e ragazzi con patologie neuromuscolari e una struttura di ricerca che possa accogliere le nuove esigenze e opportunita’ terapeutiche con certificazioni, protocolli, nel rispetto dei migliori standard scientifici internazionali”.

“Stiamo vivendo un momento storico straordinario per le malattie neuromuscolari, nel quale la ricerca sta riscrivendo la storia naturale di queste patologie. Ecco perche’ come Centro Clinico Nemo, insieme alla Fondazione Gemelli Irccs, vogliamo rispondere in modo concreto alla speranza di cura delle famiglie, con un progetto ambizioso, esclusivamente dedicato alla sperimentazione dei nuovi trattamenti in ambito pediatrico”, ha detto Alberto Fontana, presidente dei centri clinici Nemo.

