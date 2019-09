ITALRUGBY TRAVOLGENTE CON IL CANADA, SECONDO SUCCESSO AI MONDIALI

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Buona la prima, ancora meglio la seconda. Dopo aver battuto la Namibia, con una grande prestazione di squadra l’Italia supera 48-7 il Canada a Fukuoka, conquistando la seconda vittoria consecutiva con bonus nel Gruppo B e facendo un passo in avanti verso il prossimo Mondiale in Francia nel 2023.

L’Italia gioca bene e, da una mischia nella linea dei 22 metri difensivi canadesi, arriva la prima meta del match segnata da Steyn che sfrutta la sua fisicita’ per rompere due placcaggi prima segnare. Il XV di O’Shea gioca sul velluto e da un’azione corale arriva la seconda meta con capitan Budd che trova un varco nella difesa canadese e si invola in solitaria segnando in mezzo ai pali con Allan che trasforma per il 17-0. Nella ripresa Sebastian Negri trova il varco giusto per il 24-0 con la trasformazione di Allan.

L’Italia preme e, al 58′, trova una meta tecnica. Cinque minuti dopo gli azzurri sfruttano gli spazi con un’incursione di Polledri che da’ il via all’azione che porta in meta Mattia Bellini (seconda meta consecutiva) sul lato mancino d’attacco. Nel finale il Canada va in meta con la velocita’ del neo entrato Coe al 70′ e, pochi minuti dopo, sempre dalla panchina, arriva la meta degli azzurri con Federico Zani che sfrutta una maul nata da una touche sul lato mancino d’attacco. Al 79′ Minozzi sfrutta l’asse Polledri-Bellini inchiodando il risultato sul 48-7. Prossima gara venerdi’ 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) contro il Sudafrica.

26-Set-19 12:55

Fonte: Italpress