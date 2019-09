ANELLI E CATTEDRALE, MILAN E INTER PRESENTANO PROGETTI NUOVO STADIO

MILANO (ITALPRESS) – “Gli Anelli di Milano” e “La Cattedrale”: sono questi i nomi dei due concept design selezionati, proposti dagli Studi Populous e Manica /Sportium, per il nuovo stadio di Milano, presentati al Politecnico da Milan e Inter attraverso il presidente Paolo Scaroni e l’ad Alessandro Antonello. Il progetto “Gli Anelli di Milano” prevede due anelli iconici, intrecciati e separati in perfetto equilibrio che simboleggiano l’unione di due club, eterni rivali sul campo, che hanno unito le forze per conservare una delle tradizioni piu’ amate di Milano. Gli anelli del nuovo stadio integreranno al loro interno LED e soluzioni architettoniche dedicate alla personalizzazione da parte delle squadre e dei brand durante le partite. Lo stadio sara’ integrato in un masterplan che avra’ lo scopo di rivitalizzare e trasformare l’area di San Siro in un distretto verde dedicato all’intrattenimento e attivo tutto l’anno mantenendo il campo di gioco originale al suo posto e liberamente accessibile alla comunita’. “La Cattedrale” prende ispirazione dai due luoghi piu’ iconici di Milano: il Duomo e la Galleria. Proprio una galleria, inondata dalla luce solare, circondera’ lo stadio il quale sara’ avvolto da un’elegante facciata in vetro. “La Cattedrale” e’ stata progettata per essere di volta in volta unica e riconoscibile per le due tifoserie grazie all’uso di installazioni tecnologiche. Lo stadio e’ stato progettato per essere il piu’ eco-sostenibile d’Europa e sara’ circondato da 22 acri di spazi verdi permeabili.

(ITALPRESS).

26-Set-19 13:36

Fonte: Italpress