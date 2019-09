Il Catania travolge 4-0 al Massimino la Cavese

La Sicula Leonzio pareggia a Potenza

CATANIA – Il Catania supera agevolmente l’ostacolo Cavese con un netto 4-0, riscatta la figuraccia di Monopoli e si rilancia in classifica.

Camplone al Massimino torna al 4-3-3 con l’acciaccato Silvestri al centro della difesa, la novità Rizzo in mediana al posto di Dall’Oglio ed il trio Di Molfetta-Di Piazza-Mazzarani in attacco. La squadra rossazzurra parte subito a mille e passa in vantaggio al 19° grazie ad una magistrale punizione di Lodi. Gli ospiti non riescono ad uscire dalla propria metà campo e si nota il grande dinamismo della mediana rossazzurra dove primeggia Welbeck. Prima dell’intervallo il Catania raddoppia con di Di Piazza che attraverso una bella girata spiazza il portiere Bisogno. Nella ripresa la Cavese ha la possibilità di accorciare le distanze su calcio rigore concesso per un fallo di Mbende su Sainz-Maza. Dal dischetto si presenta De Rosa la cui conclusione è deviata sul palo da Furlan. Al 90° arriva il tris etneo con un’autorete di Marzorati che nel tentativo di anticipare Curiale, nel frattempo subentrato a Di Piazza, spedisce il pallone nella propria porta. Prima del triplice fischio è ancora Lodi, su punizione, a mettere il sigillo del definitivo 4-0. Il Catania, a quota 12 in classifica, è atteso domenica dalla difficile trasferta contro la Reggina. La Sicula Leonzio ha pareggiato 0-0 a Potenza.