TIM, CONTI RASSEGNA DIMISSIONI DA PRESIDENTE

ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di TIM si e’ riunito per un aggiornamento sullo stato dei principali dossier all’attenzione degli uffici della societa’. Nel corso dei lavori, sono state accolte le dimissioni di Fulvio Conti, che ha rinunciato alla carica di presidente del Cda e consigliere della societa’, a valere dalla conclusione della riunione. Conti ha rappresentato di ritenere esaurito il proprio mandato, alla luce della raggiunta stabilita’ nel funzionamento del Board e di un rinnovato impegno nella creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder della societa’. Il Cda, all’unanimita’, ha ringraziato Conti “per l’impegno e gli sforzi profusi nel conseguimento di questo importante risultato, apprezzandone il contributo positivo, la piena correttezza, la sensibilita’ istituzionale e il rispetto delle regole nell’esercizio del suo mandato, nell’interesse della societa’, degli azionisti e di tutti gli stakeholder”. Il Cda si e’ riconvocato il 21 ottobre per decidere sulla sua sostituzione a valle della reintegrazione dell’organo. Nel frattempo, come da Statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere Valensise, in qualita’ di consigliere piu’ anziano.

(ITALPRESS).

ads/com

26-Set-19 19:21

Fonte: Italpress