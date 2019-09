BELOTTI RIBALTA IL MILAN, RITORNO ALLA VITTORIA PER IL TORINO

TORINO (ITALPRESS) – Un buon primo tempo non puo’ bastare al Milan. Nel posticipo del turno infrasettimanale i rossoneri vengono travolti nella ripresa dall’ondata del Torino e perdono la seconda partita di fila contro i granata, che tornano invece alla vittoria trascinati da una doppietta di capitan Belotti. Primo tempo giocato su ritmi bassi, ma un’ingenuita’ di De Silvestri che trattiene Leao in maniera vistosa provoca un calcio di rigore in favore del Milan al 18′. Dal dischetto si presente Piatek e non sbaglia, trovando il secondo gol in campionato (entrambi con tiri dagli undici metri). I piemontesi non riescono a scuotersi e la squadra di Giampaolo controlla senza troppi problemi fino all’intervallo. A inizio ripresa Piatek cestina due occasioni clamorose per il raddoppio e sono errori che i rossoneri pagano a caro prezzo. Tra il 27′ e il 31′ del secondo tempo si scatena Andrea Belotti, fino a quel momento sottotono, e con una doppietta stravolge il copione del match: 2-1. Primo dei due gol propiziato da un intervento non impeccabile di Donnarumma, il secondo arriva in tap-in a porta vuota ma in rovesciata. I ragazzi di Giampaolo vanno in confusione nel finale e sprecano due occasioni clamorose ancora con Piatek e Kessie’: per i granata arriva una vittoria che vale il quarto posto in classifica a quota nove punti. Fermo a sei il Milan, si apre la prima piccola crisi stagionale.

(ITALPRESS).

26-Set-19 23:03

Fonte: Italpress