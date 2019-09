GIGI D’ALESSIO TORNA CON IL NUOVO DISCO DI INEDITI “NOI DUE”

ROMA (ITALPRESS) – Disponibile da oggi in pre-order in tutti gli store online “Noi due” (GGD Edizioni Srl/Sony Music), il nuovo disco di Gigi D’Alessio in uscita il 18 ottobre. L’album contiene dodici canzoni tra cui i singoli che lo hanno anticipato, “Domani vedrai”, hit dell’estate 2019, e “Quanto amore si da’” con il featuring di Gue’ Pequeno, piu’ 9 brani inediti, dove non mancheranno altre sorprendenti collaborazioni, e una sorpresa per i fan piu’ affezionati. Dal 29 novembre, inoltre, Gigi D’Alessio sara’ in prima serata su Rai 1 insieme a Vanessa Incontrada con il nuovo programma “Vent’anni che siamo italiani”.

