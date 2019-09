BERLUSCONI “CENTRODESTRA? SENZA DI NOI INCAPACI DI VINCERE E GOVERNARE”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo di centrodestra. Il centrodestra lo abbiamo inventato noi nel 94. Noi decidemmo di scendere in campo con la destra, con la Lega e i fascisti. Con quelli che il pentapartito aveva tenuto fuori dall’arco costituzionale. Li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Ma siamo ancora nel centrodestra di cui noi siamo il cervello, il cuore e la spina dorsale”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento ad un evento organizzato dal suo partito al teatro Manzoni di Milano. “Senza di noi – aggiunge-il centrodestra non sarebbe esistito e non esisterebbe. Siamo obbligati a stare nel centrodestra. Se loro non avessero noi nella coalizione sarebbero una destra estrema, incapaci di vincere e sicuramente incapaci di governare” ha aggiunto.

