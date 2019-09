ITALMOBILIARE, PESENTI “PUNTIAMO SUL MADE IN ITALY”

MILANO (ITALPRESS) – “L’operazione Italcementi ha chiuso la fase di quel proficuo investimento, piu’ legato alla storia della mia famiglia”, “dal 2016 siamo entrati in cinque societa’, diversificando anche nel private equity”. Lo dice Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare in una intervista al quotidiano La Repubblica. Italmobiliare, ricorda il quotidiano, si appresta a investire fino a 425 milioni in nuove attivita’ industriali.

“Dopo un anno di manutenzione straordinaria per ridefinire i piani di sviluppo delle nostre partecipazioni, siamo pronti a nuovi investimenti e anche ad attrarre nuovi investitori – aggiunge Pesenti -. Quindi volevamo farlo con un ‘marchio’ come quello dello Star, che e’ garanzia di certi standard di trasparenza, governance e liquidita’. Insieme a Clessidra, abbiamo una capacita di investimento di oltre 2,5 miliardi e vediamo tantissime opportunita’ all’orizzonte, senza dimenticare gli impegni per far crescere le aziende che gia’ fanno parte del nostro portafoglio”.

Italmobiliare punta sul Made in Italy, su settori su cui “quelli in cui l’Italia e’ forte e apprezzata all’estero come l’alimentare, dove siamo presenti con caffe’ Borbone, che sta dando ottimi risultati in termini di crescita organica, ma anche la moda in senso lato, il design. Ci piacerebbe anche diversificare sulla sanita’ e sulla salute, e dopo la vendita di Bravo Solution tornare a investire nelle aziende tecnologiche tricolori”, “ci chiamiamo Italmobiliare e siamo orgogliosi di investire in eccellenze dell’industria italiana, ma abbiamo anche selezionato un portafoglio di societa’ poco cicliche come sono Autogas Nord e Italgen o anche il caffe’ Borbone. Oppure societa’ come le serrature di Iseo e il packaging alimentare di Sirap, che realizzano buona parte del fatturato all’estero”, aggiunge Pesenti.

(ITALPRESS).

abr/red

29-Set-19 10:03

Fonte: Italpress